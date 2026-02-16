Apecco muestra su disconformidad con el encargo de la Diputación a Tragsa de las obras en la DP-2302

Carretera autonómica DP-2302 en Dumbría Cedida

La Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) ha expresado públicamente su preocupación y rechazo ante la decisión de la Diputación de A Coruña de encargar directamente a la empresa pública Tragsa la ejecución de las obras de mejora en la carretera DP-2302, en el tramo comprendido entre Hospital y Brens, en Dumbría. La actuación, valorada en 1,7 millones de euros, no será sometida a un proceso de licitación pública abierto, sino tramitada mediante un encargo a medio propio.

Desde la organización empresarial recuerdan que la contratación pública debe regirse por los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades. En su opinión, el recurso a los medios propios constituye una fórmula excepcional que debe estar debidamente justificada, ya que limita la participación del sector privado y reduce la competencia efectiva. Apecco advierte además de que este tipo de procedimientos puede derivar en un mayor coste para la Administración.

En este caso concreto, subraya que el presupuesto inicial de la actuación en 2021 ascendía a 826.753 euros y que ahora se eleva hasta 1,7 millones. La asociación señala que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Tribunal de Cuentas han alertado en distintos informes sobre el uso extensivo de encargos a medios propios en ámbitos que podrían ser objeto de licitación ordinaria. Asimismo, la Confederación Nacional de la Construcción ha advertido del impacto negativo que estas prácticas pueden tener sobre el empleo y la actividad empresarial, especialmente en un contexto marcado por el incremento de costes y la escasez de mano de obra cualificada.

Apecco destaca que el sector de la construcción constituye un pilar estratégico de la economía gallega por su aportación al PIB y por el volumen de empleo directo e indirecto que genera. En la provincia de A Coruña, aseguran, las empresas han demostrado sobradamente su capacidad técnica y organizativa para ejecutar proyectos de gran envergadura, incorporando criterios de sostenibilidad, innovación y eficiencia. Recuerdan además que en los procesos de licitación pública promovidos por la propia Diputación suelen concurrir una media de veinticinco empresas, muchas de ellas asociadas a la entidad, lo que evidencia la existencia de competencia real y suficiente.

La organización también subraya que la comunicación con el departamento de Vías y Obras de la Diputación es fluida y constante, y que la responsable del área conoce de primera mano el tejido empresarial provincial. Por ello, consideran que no resulta necesario recurrir a un mecanismo excepcional cuando el mercado dispone de capacidad más que suficiente para asumir este tipo de actuaciones en tiempo y forma. Finalmente, Apecco apela a las administraciones públicas para que reconsideren el uso de encargos a medios propios en obras de esta naturaleza y opten por procedimientos abiertos que garanticen igualdad de oportunidades, eficiencia en el gasto público y retorno económico para el territorio