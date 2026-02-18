Diez comparsas con 400 participantes animarán el Entroido de Cee este sábado

Los "Titiriteiros Peliqueiros" de A Laracha, estarán en Cee Mar Casal

El Concello de Cee celebrará este sábado su día grande del Entroido, con el tradicional concurso de disfraces, en el que se repartirán un total de 5.600 euros. Animarán la jornada diez comparsas, que integran un total de 400 participantes, por lo que la diversión está asegurada en este día. Las agrupaciones participantes proceden de los concellos de A Laracha, Fisterra, Muros, Camariñas, Porto do Son, Vimianzo y Dodro.

A partir de las 16.30 horas comienza el desfile de disfraces individuales, parejas, comparsas y carroza, para continuar con sus respectivas actuaciones, por lo que la fiesta está asegurada desde la primera hora. El concurso será en el pabellón polideportivo. Las agrupaciones participantes son la asociación Brincadeiras de Muros, con “A procura do tesouro”; Asociación Cultural A Píntega de A Laracha, con sus “Titiriteiros Peliqueiros; la Asociación Trubisquiña de Vimianzo, con “A fábrica da lus”; O Curraliño de Lestrobe (Dodro) con su “Cine Avenida”; D´Jarana de Louro; la Asociación O Cansorriño de Camariñas con sus “Fíos de salitre”; la Asociación Mocatriz de Vimianzo, con su “Latexo Galego”; Os de Sempre, de Porto do Son; y las agrupaciones Os da Charca y Rapacollóns, de Fisterra.

La mayoría de las comparsas ya participaron estos días en los diferentes concursos de la Costa da Morte, llevándose cuantiosos premios. El martes de Entroido As Cansorriñas de Camariñas y Trubisquiña de Vimianzo también participaron en los concursos de Sada y Arteixo respectivamente, sumando nuevos galardones.

Cee pondrá el sábado el broche de oro a su fiesta de Carnaval, después de las actividades de los últimos días. El martes los más pequeños pudieron disfrutar de juegos, obradoiros de entroido y mucha música con Arte Lúdico.