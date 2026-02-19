Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Dumbría conmemora o 8 de marzo ‘Abrindo camiños en igualdade’ implicando a todos os veciños

As actividades comezan o 27 de febreiro cun obradoiro de teatro dirixido a mulleres 

Redacción
19/02/2026 21:24
Un mural sobre o 8 de marzo na comarca
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Concello de Dumbría conmemora o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, cunha campaña baixo o lema “Abrindo camiños en igualdade”, unha mensaxe que simboliza o avance colectivo cara a unha sociedade máis xusta, libre e igualitaria. Para esta celebración haberá diferentes actividades durante todo o mes de marzo. 

No concello levarase a cabo o reparto de abridores conmemorativos, unha acción simbólica orientada a reforzar a visibilidade do 8M e a “implicación e da veciñanza na construción dunha sociedade máis igualitaria”, indican desde o Concello. Este material será elaborado pola asociación Íntegro. As actividades comezan o venres 27 de febreiro, coa celebración da xornada Teatralízate, un obradoiro de teatro para mulleres dirixido ás nais e demais mulleres das familias do alumnado do CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría, para a creación dun espazo de sororidade, entretemento e diversión. 

Así mesmo, organizaranse as xornadas “As Mulleres na Antigüidade”, impartidas por Nieves García Centeno, un ciclo de catro sesións divulgativas nas que se abordará o papel das mulleres nas grandes civilizacións do Mediterráneo e no mundo celta. Serán os días 7, 14, 21 e 28 de marzo nas instalacións do Conco ás 11.30horas. Nestas xornadas trataranse asuntos como a independencia xurídica das mulleres no Antigo Exipto, a influencia feminina na Roma Antiga, o contraste entre mito e realidade na Grecia Clásica e o prestixio das mulleres no mundo celta. Están dirixidas a todos os públicos, con entrada libre e gratuita.

 Dende o Concello de Dumbría subliñan que a igualdade non se limita a unha data concreta, e reafirma o seu compromiso coa igualdade real de homes e mulleres durante todo o ano, incorporando a perspectiva de xénero de maneira transversal nas políticas e accións municipais para avanzar cara a un futuro con máis dereitos e oportunidades para toda a veciñanza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Dumbría conmemora o 8 de marzo ‘Abrindo camiños en igualdade’ implicando a todos os veciños
Redacción
Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía

El PSOE de Muxía exige soluciones a los cortes de servicio móvil
Redacción
Desfile de Entroido en A Laracha

Diez comparsas con 400 participantes animarán el Entroido de Cee este sábado
Redacción
Los padres de los alumnos del IES Agra de Raíces de Cee en la concentración llevada a cabo a principios de curso

Las familias del Agra de Raíces denuncian la arbitrariedad de la Consellería de Educación
Redacción