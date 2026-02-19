Dumbría conmemora o 8 de marzo ‘Abrindo camiños en igualdade’ implicando a todos os veciños
As actividades comezan o 27 de febreiro cun obradoiro de teatro dirixido a mulleres
O Concello de Dumbría conmemora o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, cunha campaña baixo o lema “Abrindo camiños en igualdade”, unha mensaxe que simboliza o avance colectivo cara a unha sociedade máis xusta, libre e igualitaria. Para esta celebración haberá diferentes actividades durante todo o mes de marzo.
No concello levarase a cabo o reparto de abridores conmemorativos, unha acción simbólica orientada a reforzar a visibilidade do 8M e a “implicación e da veciñanza na construción dunha sociedade máis igualitaria”, indican desde o Concello. Este material será elaborado pola asociación Íntegro. As actividades comezan o venres 27 de febreiro, coa celebración da xornada Teatralízate, un obradoiro de teatro para mulleres dirixido ás nais e demais mulleres das familias do alumnado do CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría, para a creación dun espazo de sororidade, entretemento e diversión.
Así mesmo, organizaranse as xornadas “As Mulleres na Antigüidade”, impartidas por Nieves García Centeno, un ciclo de catro sesións divulgativas nas que se abordará o papel das mulleres nas grandes civilizacións do Mediterráneo e no mundo celta. Serán os días 7, 14, 21 e 28 de marzo nas instalacións do Conco ás 11.30horas. Nestas xornadas trataranse asuntos como a independencia xurídica das mulleres no Antigo Exipto, a influencia feminina na Roma Antiga, o contraste entre mito e realidade na Grecia Clásica e o prestixio das mulleres no mundo celta. Están dirixidas a todos os públicos, con entrada libre e gratuita.
Dende o Concello de Dumbría subliñan que a igualdade non se limita a unha data concreta, e reafirma o seu compromiso coa igualdade real de homes e mulleres durante todo o ano, incorporando a perspectiva de xénero de maneira transversal nas políticas e accións municipais para avanzar cara a un futuro con máis dereitos e oportunidades para toda a veciñanza.