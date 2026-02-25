El BNG denuncia que la Xunta lleva cinco meses sin informar sobre el alumnado con necesidades educativas

Representantes nacionalistas en una protesta contra los recortes educativos Cedida

El BNG denuncia que la Xunta de Galicia lleva cinco meses sin responder a la solicitud de información que realizó el diputado Óscar Ínsua sobre la atención al alumnado con necesidades educativas en los centros escolares de la Costa da Morte, al tiempo que recuerda que ya ha transcurrido más de la mitad del curso.

Óscar Ínsua pidió al Gobierno gallego información sobre la matrícula del alumnado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el número de alumnos por aula que hay en cada centro y los que presentan necesidades educativas, además de la cantidad de profesores de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y personal cuidador para atenderlos. El Bloque afirma que la Xunta sigue haciendo “oídos xordos” a las reivindicaciones de las familias desde principios de curso, que demandan más profesorado especialista para atender al alumnado más vulnerable en los centros escolares de la comarca, principalmente en Muxía y Cee, donde se concentran mayores dificultades.

“Insistiremos ata que a Consellería de Educación atenda as demandas das ANPA’s, e continuaremos apoiando ás familias”, subraya el BNG, quien indicó que este martes volvieron a tratar el asunto en el Parlamento y el PP votó en contra de su propuesta para actualizar el catálogo del profesorado en los centros escolares para adaptarlo a las nuevas situaciones.