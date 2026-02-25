Mi cuenta

Fisterra

La alcaldes de Cee, en unas jornadas en Santiago sobre políticas de igualdad

Redacción
25/02/2026 19:04
La alcaldesa de Cee, Margot Lamela
La alcaldesa de Cee, Margot Lamela
La alcaldesa de Cee, Margot Lamela Louzán, participa este jueves en una jornada sobre políticas e igualdad que organiza la Fegamp con motivo del 8 de marzo, con el título “As Mulleres xestoras do cambio. O papel de Europa”. El evento se celebra en el hotel Puerta del Camino en Santiago de Compostela, a partir de las 10.30 horas.

 La regidora ceense interviene como ponente en la mesa de debate “Novas políticas de igualdade para a transformación das entidades locais”, compartiendo experiencias con otras alcaldesas gallegas como María González Albert (A Rúa) y Ana Patricia Torres Madureira (Boborás), en un espacio de reflexión sobre el papel de las entidades locales en la promoción de la igualdad. 

La jornada es gratuita y está especialmente dirigida a cargos electos y personal técnico de los concellos. El encuentro reunirá a representantes institucionales del ámbito estatal, autonómico y europeo para analizar el impacto de las políticas de igualdad europeas nos concellos gallegos. También intervendrán por videoconferencia eurodiputadas del PP (Dolors Montserrat), PSOE (Iratxe García) y BNG (Ana Miranda) y participará la científica Eva López Barrio, entre otras.

