La alcaldes de Cee, en unas jornadas en Santiago sobre políticas de igualdad

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela IG

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela Louzán, participa este jueves en una jornada sobre políticas e igualdad que organiza la Fegamp con motivo del 8 de marzo, con el título “As Mulleres xestoras do cambio. O papel de Europa”. El evento se celebra en el hotel Puerta del Camino en Santiago de Compostela, a partir de las 10.30 horas.

La regidora ceense interviene como ponente en la mesa de debate “Novas políticas de igualdade para a transformación das entidades locais”, compartiendo experiencias con otras alcaldesas gallegas como María González Albert (A Rúa) y Ana Patricia Torres Madureira (Boborás), en un espacio de reflexión sobre el papel de las entidades locales en la promoción de la igualdad.

La jornada es gratuita y está especialmente dirigida a cargos electos y personal técnico de los concellos. El encuentro reunirá a representantes institucionales del ámbito estatal, autonómico y europeo para analizar el impacto de las políticas de igualdad europeas nos concellos gallegos. También intervendrán por videoconferencia eurodiputadas del PP (Dolors Montserrat), PSOE (Iratxe García) y BNG (Ana Miranda) y participará la científica Eva López Barrio, entre otras.