Fisterra
Más de 1.500 alumnos en la Cros Escolar los días 4 y 5 de marzo en Cee
La carrera estaba prevista para finales de enero, pero hubo que aplazarla por la lluvia
Más de 1.500 alumnos participarán en la Cros Escolar que se celebrará los días 4 y 5 de marzo en el estadio municipal de Refoxos, en el concello de Cee. Esta carrera estaba prevista para finales del mes de enero, pero hubo que aplazarla debido al mal tiempo.
Los alumnos, de todos los centros de la comarca, participarán en las distintas categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete, con un recorrido que oscila entre los 500 metros y los 2.000, dependiendo de la edad.