La Xunta y Fisterra analizan vías de colaboración para el desarrollo turístico y optimización de flujos

Analizaron la creciente importancia del Camiño de Fisterra-Muxía

26/02/2026 19:26
Merelles y el alcalde de Fisterra
 El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mantuvo un encuentro con el alcalde de Fisterra, Luis Insua, en el que abordaron algunos asuntos en materia turística, de interés para este municipio y la estrategia turística de la Xunta de Galicia.

Entre otras cuestiones analizaron la creciente importancia del Camiño de Fisterra-Muxía, para el que la Xunta acaba de monitorizar la ruta a través de sensores que miden el flujo de peregrinos desde la capital de Galicia hasta alguno de estos dos puntos de la costa coruñesa, una medida que, indicaron, está favoreciendo la planificación del destino. Repasaron, además, entre otros asuntos, los estudios encargados para ordenar las visitas a recursos como el Faro de Fisterra o la oportunidad de que Fisterra sea punto final de dos grandes rutas ciclistas europeas: Eurovelo 1 y Eurovelo 3, de las que la Xunta acaba de finalizar su señalización. 

