Regueifa y tradición oral en el colegio de Corcubión para homenajear a Rosalía de Castro

Actos de Rosalía en el colegio de Corcubión Cedida

La ANPA Alén del CEIP Praia de Quenxe de Corcubión apuesta por la cultura galega para homenajear a Rosalía de Castro en su día. La entidad llevó a cabo una serie de actos el pasado lunes para acercar al alumnado una propuesta centrada en las tradiciones orales, contando para ello con la regueifeira Lupe Blanco. Los estudiantes pudieron conocer de primera mano el valor de estas cantigas populares como expresión artística como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural e inmaterial.

La actividad combinó explicaciones sobre la historia y características de la regueifa con demostraciones prácticas en las que participaron activamente los alumnos, fomentando la creatividad, la improvisación oral y el uso de la lengua gallega de forma lúdica y enriquecedora. Desde la ANPA destacan la importancia de promover iniciativas que refuercen la identidad cultural y lingüística entre los jóvenes “especialmente nunha data tan sinalada como o Día de Rosalía, símbolo da defensa e dignificación da nosa lingua e cultura”, tal como indican.

Con este tipo de propuestas, añaden, “reafírmase o compromiso da comunidade educativa co impulso da cultura galega e coa transmisión das nosas tradicións ás futuras xeracións”.