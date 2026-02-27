Mi cuenta

Cerca de 70 personas en la nueva edición de la Universidade Sénior en Cee

El curso formativo para mayores de 50 años dará comienzo el próximo lunes 2 de marzo 

Redacción
27/02/2026 20:29
Universidade Sénior en Cee en su pasada edición
Universidade Sénior en Cee en su pasada edición
IG
La Universidade Sénior, el programa universitario para mayores de 50 años de la Universidade de A Coruña, pone en marcha una nueva edición en Cee, que dará comienzo el próximo lunes 2 de marzo. Las sesiones se llevarán a cabo durante los de marzo y abril en la Casa de Cultura de la localidad. 

En total están anotadas 65 personas de los concellos de Cee, Camariñas, Carnota, Corcubión, Dumbría, Fisterra y Muxía. El programa se divide en tres módulos, compuestos por sesiones teóricas impartidas por profesorado de la Universidade de A Coruña. Serán dos días a la semana, en horario de 17.00 a 19.00 horas, y en ellas se abordará una amplia variedad de temáticas de interés social, cultural, científico y sanitario.

 Al acto de inauguración asistirán la directora, Matilde García Sánchez, ña adjunta a dirección de la Universidade Sénior de la UDC, Susana Iglesias Antelo, y la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela Louzán. A continuación será la primera de las sesiones del primer módulo, “O xigante esperto: China, a gran descoñecida”, a cargo del profesor Iván Nieto Cerdeiriña. El 3 y el 9 de marzo serán las siguientes. El segundo módulo, Ciencias da terra e tecnoloxía, arranca el día 16 y el tres, Ciencias da vida e da saúde, el 7 de abril. 

