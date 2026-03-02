Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

La Universidade Sénior se consolida en Cee en su segunda edición

El programa formativo para mayores de 50 años comenzó este lunes con una sesión sobre el papel clave de China en el mundo

Redacción
02/03/2026 20:16
Univeresidade Sénior en Cee
Matilde García, Margot Lamela y Susana Iglesias en la inauguración de la Universidade Sénior en Cee
CRISTIAN_TRILLO
La Universidade Sénior de la Universidade de A Coruña comenzó ayer la segunda edición de su programa formativo en Cee, con la participación de casi 70 personas. La alcaldesa, Margot Lamela, y la directora del programa, Matilde García, destacaron la consolidación de la iniciativa, tras el éxito del año pasado. La regidora subrayó además que la educación siempre fue una de las señas de identidad de Cee, y así sigue siendo actualmente. 

La programación se divide en tres módulos, como es habitual, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la Tierra y Tecnología y Ciencias de la Vida y Salud, con tres sesiones en cada uno. Se abordarán conceptos muy diferentes, desde el arte a la ciencia y desde los asuntos más locales a los globales. Matilde García insistió en que además de aprender y disfrutar, uno de los principales objetivos del programa es “compartir experiencias”. 

La primera sesión fue impartida este lunes por el profesor Iván Nieto Cerdeiriña, con el título “O xigante esperto: China, a gran descoñecida”, que ayudó a conocer mejor el papel clave de este país en el mundo. Hoy será la segunda sesión, “Arte de vangarda: manual de instrucións”, con el profesor Fernando Agrasar y el día 9 acaba el primer módulo tratando el papel de la justicia. 

