Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Mujeres guardias civiles visibilizan su trabajo en un encuentro en Cee por el 8M

El subdelegado del Gobierno destacó el "avance significativo" por el aumento de mujeres en este ámbito

Redacción
05/03/2026 21:23
Encuentro de la Guardia Civil en Cee
Participantes en el encuentro de mujeres de la Guardia Civil en Cee
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Casa de Cultura de Cee acogió este jueves el “Encontro con mulleres da Garda Civil”, dentro de los actos del 8M, donde las participantes reivindicaron sus derechos, además de visibilizar el papel de la mujer, sobre todo en algunos sectores todavía muy masculinizados como ocurre con este cuerpo. El acto estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. También asistieron el coronel jefe Fernando Pedreira y la alcaldesa Margot Lamela. 

El encuentro, moderado por María Dolores Amado Fariña, contó con la participación de la capitana Lidia Vilumbrales López, la brigada Amalia Paz Zabala, las guardia civiles María Susana Gutiérrez Martínez, Carlota Bellas Ferrín y Fátima Ocampo Veiga, y la guardia en prácticas Ana Cristina del Amo Faulin. Al acto acudió alumnado de 4º de ESO de los institutos Agra de Raíces y Fernando Blanco y del CPR Manuela Rial, además de estudiantes de FP básica, que pudieron conocer de primera mano las experiencias de las participantes. 

Julio Abalde aprovechó el acto para poner el valor el papel de las mujeres en la Guardia Civil y la importancia de visibilizar su trabajo entre los jóvenes. “A igualdade real constrúese fortalecendo os referentes visibles e avanzando co compromiso firme das institucións, como demostra o traballo constante do Goberno de España na defensa e ampliación dos dereitos das mulleres”, indicó, al tiempo que subrayó que “non nos podemos permitir dar pasos atrás nin caer no negacionismo da igualdade”. 

“Os dereitos das mulleres non son irreversibles. Custou moito conseguilos e non podemos permitirnos dar pasos atrás nin caer no negacionismo da igualdade” añadió. En la provincia de A Coruña prestan sus servicios 144 mujeres, 20 más que el año pasado. Para el subdelegado del Gobierno esta cifra supone un “avance significativo”.

Los actos alrededor del 8M continúan en esta jornada por la comarca con diferentes propuestas, aunque el día grande será el domingo en la mayoría de los lugares. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Encuentro de la Guardia Civil en Cee

Mujeres guardias civiles visibilizan su trabajo en un encuentro en Cee por el 8M
Redacción
La presentación de la XXI Edición del O mar na escola | cedida

‘O Mar Na Escola’ acerca la vela y la acuicultura a 373 escolares
Redacción
Cartel del programa

Este jueves se presenta el programa “O Mar Na Escola 2026” en Corcubión
Redacción
Univeresidade Sénior en Cee

La Universidade Sénior se consolida en Cee en su segunda edición
Redacción