Mujeres guardias civiles visibilizan su trabajo en un encuentro en Cee por el 8M

Participantes en el encuentro de mujeres de la Guardia Civil en Cee IG

La Casa de Cultura de Cee acogió este jueves el “Encontro con mulleres da Garda Civil”, dentro de los actos del 8M, donde las participantes reivindicaron sus derechos, además de visibilizar el papel de la mujer, sobre todo en algunos sectores todavía muy masculinizados como ocurre con este cuerpo. El acto estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. También asistieron el coronel jefe Fernando Pedreira y la alcaldesa Margot Lamela.

El encuentro, moderado por María Dolores Amado Fariña, contó con la participación de la capitana Lidia Vilumbrales López, la brigada Amalia Paz Zabala, las guardia civiles María Susana Gutiérrez Martínez, Carlota Bellas Ferrín y Fátima Ocampo Veiga, y la guardia en prácticas Ana Cristina del Amo Faulin. Al acto acudió alumnado de 4º de ESO de los institutos Agra de Raíces y Fernando Blanco y del CPR Manuela Rial, además de estudiantes de FP básica, que pudieron conocer de primera mano las experiencias de las participantes.

Julio Abalde aprovechó el acto para poner el valor el papel de las mujeres en la Guardia Civil y la importancia de visibilizar su trabajo entre los jóvenes. “A igualdade real constrúese fortalecendo os referentes visibles e avanzando co compromiso firme das institucións, como demostra o traballo constante do Goberno de España na defensa e ampliación dos dereitos das mulleres”, indicó, al tiempo que subrayó que “non nos podemos permitir dar pasos atrás nin caer no negacionismo da igualdade”.

“Os dereitos das mulleres non son irreversibles. Custou moito conseguilos e non podemos permitirnos dar pasos atrás nin caer no negacionismo da igualdade” añadió. En la provincia de A Coruña prestan sus servicios 144 mujeres, 20 más que el año pasado. Para el subdelegado del Gobierno esta cifra supone un “avance significativo”.

Los actos alrededor del 8M continúan en esta jornada por la comarca con diferentes propuestas, aunque el día grande será el domingo en la mayoría de los lugares.