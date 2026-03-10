Mi cuenta

Fisterra

Fisterra refuerza la seguridad para Semana Santa y fiestas del Santo Cristo

Julio Abalde y el alcalde coordinan medidas de prevención y anuncian la visita de los vehículos VIDOC para trámites de DNI y pasaporte

Redacción
10/03/2026 21:11
El subdelegado Julio Abalde en la reunión en Fisterra acompañado por el alcalde local y fuerzas de seguridad | cedida
El subdelegado Julio Abalde en la reunión en Fisterra acompañado por el alcalde local y fuerzas de seguridad | cedida
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copresidió hoy una Junta Local de Seguridad extraordinaria en Fisterra junto al alcalde Luis Manuel Ínsua

La reunión se convocó para analizar el dispositivo de seguridad y la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante la Semana Santa de Fisterra y las fiestas del Santo Cristo, que este año coinciden en la primera semana de abril. También participaron representantes de la Guardia Civil, la Policía Adscrita y del propio Concello. 

Durante el encuentro se estudiaron las medidas de prevención y coordinación que se aplicarán en estas fechas, en las que el municipio recibe un importante número de visitantes. 

En este sentido, el subdelegado destacó que “a coordinación entre as diferentes forzas e corpos de seguridade é clave para garantir unhas festas seguras e que a veciñanza e visitantes poidan gozar das datas festivas con tranquilidade”.

La Semana Santa de Fisterra, declarada de Interese Turístico Nacional, es una de las más singulares de Galicia. Las celebraciones tienen como escenario principal la Igrexa de Santa María das Areas y culminan el Domingo de Resurrección con el conocido “Santo Encontro” y la tradicional “Danza da Nosa Señora das Areas”.

Ese mismo fin de semana se celebran también las fiestas del Santo Cristo, por lo que se requiere un operativo de seguridad integral durante toda la semana. En la reunión se puso de relieve que los datos avalan que Fisterra es un concello seguro, con una tasa de criminalidad de 37 delitos por cada mil habitantes, muy por debajo de la media estatal. 

En este contexto, el subdelegado recordó que “Galicia é a segunda comunidade autónoma máis segura de España e que o país se sitúa entre os máis seguros de Europa”. Por último, Julio Abalde señaló que el trabajo conjunto de las distintas administraciones y fuerzas de seguridad permitirá mantener un clima de tranquilidad en el municipio y garantizar que las celebraciones religiosas y festivas se desarrollen con total normalidad. 

El subdelegado aprovechó la reunión para anunciar al alcalde la próxima visita de los vehículos VIDOC a Fisterra, donde la ciudadanía podrá realizar sus trámites de DNI y pasaporte sin necesidad de desplazarse a Santiago. El servicio, solicitado por la alta demanda, estará disponible los días 16 y 30 de este mes.

