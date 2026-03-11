Mi cuenta

Las protestas continúan en el IES Fernando Blanco de Cee para exigir mejoras

El profesorado vuelve a movilizarse dentro de la campaña 'Martes en loita'

Redacción
11/03/2026 21:35
Profesorado del IES Fernando Blanco de Cee
Cedida
El profesorado del IES Fernando Blanco de Cee volvió a movilizarse este martes dentro da campaña “Martes en loita”, promovida por las Asembleas Abertas do Ensino Público, para denunciar que continúan los mismos problemas denunciados en el mes de enero, sin haber ninguna solución desde entonces.

 Los docentes vistieron de nuevo camisetas reivindicativas de “Ensino en loita”, como símbolo de la continuidad de sus demandas. Critican, además, que desde entonces no dispongan de ninguna información sobre las gestiones realizadas, los planes previstos o los plazos estimados de actuación por parte de las administraciones responsables. En vista de la situación demandan “transparencia, claridade e canles de comunicación máis áxiles”. 

Entre las principales deficiencias denunciadas por los docentes destacan las filtraciones de agua en distinta aulas, cubiertas y exteriores deteriorados, así como problemas de climatización de las instalaciones. Aunque comprenden que algunas de las actuaciones pueden llevar tiempo, consideran “imprescindible” disponer de información que permita al centro planificar el curso, organizar recursos y garantizar el bienestar del alumnado y del personal. 

La comunidad docente subraya que estas acciones no pretenden una confrontación, sino defender el derecho del alumnado a una educación pública de calidad y reclamar las inversiones necesarias en un centro que forma parte del patrimonio educativo e histórico de la Costa da Morte. “O 140 aniversario do IES Fernando Blanco merecía ser un evento de felicidade e festexo. Continuaremos mobilizándonos ata garantir o dereito do noso alumnado a aprender nun centro seguro, moderno e acorde ao século XXI”, afirman los docentes firmantes del manifiesto.

