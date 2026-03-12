Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

La Xunta y Galp hacen balance de proyectos 2025 y analizan las nuevas propuestas

Destacan la inversión en proyectos locales y ayudas para fomentar la economía azul y el patrimonio costero

Redacción
12/03/2026 20:44
La delegada de la Xunta, la directora territorial y la gerente del Galp | cedida
La delegada de la Xunta, la directora territorial y la gerente del Galp | cedida
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, y la directora territorial de la Consellería do Mar, María José Cancelo, mantuvieron una reunión con la gerente del Galp Seo Fisterra-Ría Muros-Noia, Manuela Oviedo, para analizar la situación actual del grupo y las últimas convocatorias de ayudas dirigidas al desarrollo local y al sector pesquero. 

El Galp abarca nueve municipios de Costa da Morte y Barbanza y cuenta con 41 entidades socias de los sectores social, pesquero, público y económico, además de 18 entidades vocales que representan pósitos, redeiras, empresarios y colectivos culturales y deportivos. 

En 2025, la Xunta y el Fempa cofinanciaron 14 proyectos con más de 1,3 millones de euros en ayudas, movilizando un total de 1,6 millones de inversión, la mayoría promovidos por confrarías de pescadores y concellos. 

Para este año, la Xunta ha destinado 6,9 millones de euros en ayudas plurianuales dentro de las Estrategias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) de los Galp con 19 propuestas presentadas.

Belén do Campo informó además de que ya se cerró el plazo para solicitar estas ayudas que buscan fomentar la economía azul sostenible, generar empleo y poner en valor el patrimonio cultural y medioambiental de las comunidades costeras. 

