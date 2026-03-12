O BNG rende homenaxe en Muxía ás mulleres das ANPAS da comarca
O acto será este sábado, dentro da programación do 8M
A Acción Feminista do BNG da Costa da Morte renderá mañá sábado unha homenaxe ás mulleres das Anpas que están loitando para reivindicar melloras nas instalacións dos centros escolares da comarca e máis recursos docentes, sobre todo, profesorado para o alumnado con necesidades educativas.
O acto enmárcase na celebración do 8M e desenvolversase no Salón do Voluntariado de Muxía a partir das 20 horas. Será presentado pola voceira municipal do BNG, Mercé Barrientos. Están invitadas as Anpas dos concellos de Fisterra, Corcubión, Cee, Carnota, Dumbría, Muxía, Vimianzo, Camariñas e Zas. Tarefas non remuneradas A organización do acto denuncia os recortes en educación neste curso en toda a comarca, o que provocou numerosas protestas por parte das Anpas.
Destacan, ademais, que moitas destas entidades organizan actividades extraescolares e de conciliación, que son fundamentais. As mulleres son as que habitualmente se encargan destas tarefas non remuneradas, de aí o recoñecemento neste acto. Tamén están invitadas as direccións dos centros da comarca e as mulleres homenaxeadas noutras edicións. “O obxectivo é construír unha cadea de sororidade”, indican as organizadoras.