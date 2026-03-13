Nieves García presenta su primera novela en Cee

Nieves García Centeno EC

El Concello de Cee continúa este fin de semana con su programación cultural. El auditorio Baldomero Cores acogerá la presentación de la novela “Arsínoe, reina de Alejandría”, el primer libro de Nieves García Centeno. En la novela, la autora consigue aunar su pasión por la investigación histórica y el Antiguo Egipto.

En ella profundiza en la figura de la mujer que le quitó el trono a su hermana mayor, Cleopatra, y que se atrevió a enfrentarse a Julio César para salvar a Egipto de Roma. “Unha muller, que a pesar da súa valía foi case que borrada da historia, como tantas outras, e que agora volta a ocupar o lugar que lle pertence grazas a esta obra de ficción, pero feita con rigor histórico”, explican.

La autora estará acompañada de la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, y la secretaria de la organización feminista Buserana, Susana Seoane. El acto será a las 19.00 horas. Durante la presentación también se escucharán dos piezas musicales, escritas hace casi 2.000 años, y que servirán para introducirnos en el ambiente histórico en el que ocurrieron los hechos relatados e la novela. Serán interpretadas por Alba Trillo al piano y Martín Castiñeira al clarinete, con la dirección de Fernando Fraga.