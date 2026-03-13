Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Nieves García presenta su primera novela en Cee

“Arsínoe, reina de Alejandría” el el título de la obra, que se presenta en la Casa de Cultura este sábado

Redacción
13/03/2026 23:20
Nieves García Centeno
Nieves García Centeno
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cee continúa este fin de semana con su programación cultural. El auditorio Baldomero Cores acogerá la presentación de la novela “Arsínoe, reina de Alejandría”, el primer libro de Nieves García Centeno. En la novela, la autora consigue aunar su pasión por la investigación histórica y el Antiguo Egipto. 

En ella profundiza en la figura de la mujer que le quitó el trono a su hermana mayor, Cleopatra, y que se atrevió a enfrentarse a Julio César para salvar a Egipto de Roma. “Unha muller, que a pesar da súa valía foi case que borrada da historia, como tantas outras, e que agora volta a ocupar o lugar que lle pertence grazas a esta obra de ficción, pero feita con rigor histórico”, explican. 

La autora estará acompañada de la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, y la secretaria de la organización feminista Buserana, Susana Seoane. El acto será a las 19.00 horas. Durante la presentación también se escucharán dos piezas musicales, escritas hace casi 2.000 años, y que servirán para introducirnos en el ambiente histórico en el que ocurrieron los hechos relatados e la novela. Serán interpretadas por Alba Trillo al piano y Martín Castiñeira al clarinete, con la dirección de Fernando Fraga.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nieves García Centeno

Nieves García presenta su primera novela en Cee
Redacción
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez

El partido nacionalista solicita mejoras integrales en la zona de las Casas Baratas de Cee
Redacción
Centro médico de Carballo

Más agresiones a sanitarios y reclaman una ambulancia medicalizada en Carballo
Redacción
La reunión entre el presidente de Portos de Galicia con la Cofradía de Pescadores de Corcubión | cedida

Portos y la cofradía de Corcubión estudian nuevas actividades en la sede del pósito
Redacción