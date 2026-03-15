Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El BNG rinde homenaje a las mujeres de las ANPA de la zona por su labor reivindicativa

La Acción Feminista del Bloque reconoció el trabajo de las entidades, formadas en su mayoría por mujeres 

Redacción
15/03/2026 20:33
Acto de homenaje del BNG a las Anpas de la Costa da Morte
Acto de homenaje del BNG a las Anpas de la Costa da Morte
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Acción Feminista del BNG de la Costa da Morte rindió un homenaje este sábado en Muxía a las mujeres de las ANPAs de la comarca, en reconocimiento a su lucha por las demandas de mejoras en los centros escolares de la zona, sobre todo en este curso. 

Desde comienzo del curso escolar participaron en varias movilizaciones para reclamar más profesorado, sobre todo especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas. El acto se enmarcó en las propuestas relacionadas con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fue presentado por la portavoz del BNG de Muxía, Mercé Barrientos, la diputada de Igualdade de la Deputación de A Coruña, Sol Agra, se encargó de la clausura.

 En el evento participaron representantes de las ANPAs de los municipios de Fisterra, Corcubión, Cee, Carnota, Dumbría, Muxía, Vimianzo, Camariñas y Zas, que recibieron un obsequio de manos de la organización. Entre el numeroso público asistente, acudieron el diputado del Bloque Óscar Ínsua; los alcaldes de Zas, Manuel Muíño; y de Muxía, Javier Sar; así como otros miembros del Bloque de las diferentes localidades da comarca.

 La Acción Feminista del Bloque denunció los recortes de personal en el ámbito de la educación e indicó que “neste curso 2025-2026 toda a comarca vén de sufrir recortes importantes en educación, e a defensa do ensino público por parte das ANPAS, constituídas maioritariamente por mulleres, fai que sexan merecedoras dun recoñecemento especial”. Para amenizar la jornada, el evento contó con la actuación musical de las jóvenes pandeireteiras Os Roquiños. Al finalizar, los asistentes pudieron degustar unos “petiscos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Acto de homenaje del BNG a las Anpas de la Costa da Morte

El BNG rinde homenaje a las mujeres de las ANPA de la zona por su labor reivindicativa
Redacción
José Pardiñas

José Pardiñas Alvite: “Este libro quere ser unha homenaxe ao rural, a esa xente humilde”
Redacción
Nieves García Centeno

Nieves García presenta su primera novela en Cee
Redacción
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez

El partido nacionalista solicita mejoras integrales en la zona de las Casas Baratas de Cee
Redacción