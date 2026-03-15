El BNG rinde homenaje a las mujeres de las ANPA de la zona por su labor reivindicativa

Acto de homenaje del BNG a las Anpas de la Costa da Morte Cedida

La Acción Feminista del BNG de la Costa da Morte rindió un homenaje este sábado en Muxía a las mujeres de las ANPAs de la comarca, en reconocimiento a su lucha por las demandas de mejoras en los centros escolares de la zona, sobre todo en este curso.

Desde comienzo del curso escolar participaron en varias movilizaciones para reclamar más profesorado, sobre todo especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas. El acto se enmarcó en las propuestas relacionadas con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fue presentado por la portavoz del BNG de Muxía, Mercé Barrientos, la diputada de Igualdade de la Deputación de A Coruña, Sol Agra, se encargó de la clausura.

En el evento participaron representantes de las ANPAs de los municipios de Fisterra, Corcubión, Cee, Carnota, Dumbría, Muxía, Vimianzo, Camariñas y Zas, que recibieron un obsequio de manos de la organización. Entre el numeroso público asistente, acudieron el diputado del Bloque Óscar Ínsua; los alcaldes de Zas, Manuel Muíño; y de Muxía, Javier Sar; así como otros miembros del Bloque de las diferentes localidades da comarca.

La Acción Feminista del Bloque denunció los recortes de personal en el ámbito de la educación e indicó que “neste curso 2025-2026 toda a comarca vén de sufrir recortes importantes en educación, e a defensa do ensino público por parte das ANPAS, constituídas maioritariamente por mulleres, fai que sexan merecedoras dun recoñecemento especial”. Para amenizar la jornada, el evento contó con la actuación musical de las jóvenes pandeireteiras Os Roquiños. Al finalizar, los asistentes pudieron degustar unos “petiscos”.