José Pardiñas Alvite: “Este libro quere ser unha homenaxe ao rural, a esa xente humilde”
O profesor xubilado natural de Treviño (Treos-Vimianzo) afincado en Cee escribe a súa primeira novela "En vísperas de nada"
José Pardiñas Alvite (1963), profesor de Formación Profesional na especialidade de Automoción no instituto Fernando Blanco de Cee durante case 40 anos, escribe a súa primeira novela tras a súa recente xubilación. ‘En vísperas de nada’ é unha viaxe ao mundo rural onde el naceu e se criou, unha meditación sobre o paso do tempo, a soidade e a conexión coa terra, publicada pola editorial Club Universitario, de Alicante. Natural da aldea de Treviño (Treos-Vimianzo) e afincado en Cee, o libro aborda o declive do rural dende una fonda conexión coa natureza.
A aldea de Brastua do seu libro garda moitas similitudes co lugar onde naceu, a piques de desaparecer pola despoboación, e que podería ser calquera outra aldea da Costa da Morte, de Galicia ou da España “vaciada”. Por iso a novela pretende ser unha homenaxe ao rural e as súas xentes. O vindeiro sábado 21 de marzo será presentada na Librería Ler de Santa Comba (18.00 horas) e o 10 de abril no IES Fernando Blanco de Cee (20.00 horas).
- Como xorde a idea de escribir despois de xubilarse?
Eu son un profesor técnico, pero sempre sentín unha grande inquietude pola literatura, sobre todo por temas da natureza, a morte, a soidade... que se reflicten neste libro. Levei unha vida paralela entre a miña profesión e a miña paixón, un gran lector dende sempre, con grandes escritores de referencia. Empecei a escribir e non tiña pensado publicar, pero o meu fillo animoume a facelo.
- Alguén en particular que lle marcara?
Lin moitas obras do autor estadounidense John Steinbeck que foi Premio Nobel, de escritores alemáns..., pero hai dous que me marcaron especialmente, Miguel Delibes e Julio Llamazares. De Delibes lin todas as súas obras, coñecino persoalmente e incluso comín con el, e iso marcoume moitísimo. E de Julio Llamazares quedei moi impresionado pola obra ‘La lluvia amarilla’, que fala da decadencia dun pobo de Teruel, no que queda soamente unha persoa e o seu can.
- Séntese identificado nesa obra?
Totalmente. No libro vese como vai decaendo a aldea de Brastua. Isto é algo que xa está pasando na aldea onde nacín, en Treviño (de Treos-Vimianzo). É unha aldea que morre a curto prazo.
- Parece que é inevitable a despoboación no rural, non se aposta para cambiar a situación
Neste caso parece inevitable (tres vivendas habitadas regularmente con risco de cambiar a curto prazo) e isto é unha pena moi grande. Na aldea pódese vivir ben, hai moitos recursos para aproveitar, non so os animais, senón as terras que quedan abandonadas. Eu creo que aportei o meu graniño de area, limpando moitos montes, camiños e outros traballos, pero honestamente, vexo que é inevitable a súa morte. Está claro que non se aposta polo campo para cambiar isto. Na política, como na vida e así escribo no libro, hai moitos Litos e Anselmos...
- Tamén se sente identificado co eterno Balbino de Neira Vilas?
Por suposto. Un gran libro e un gran personaxe. Eu tamén fun un rapaz de aldea, e marchei hai anos (afincado en Cee), pero nunca reneguei dela. Hai xente que cando volve a aldea parece que volve avergonzada.
- Todo isto recóllese na obra?
O primeiro obxectivo deste libro, aparte de que me encanta a literatura, é facer unha homenaxe ao mundo rural, a esa xente humilde, honrada e traballadora. Xente que sabía vivir con moi pouco e era feliz co que tiña.
- Sente que se perderon eses valores?
Si que se perderon. E iso que agora temos moitas máis posibilidades. Diso tamén falo no libro, de Pancho, un personaxe de orixes moi humildes que axudaba á súa familia a muxir as vacas á luz do candil, e con moito sacrificio chegou a ser médico. Hai outro capítulo adicado ao parto das vacas, cando os veciños saltaban da cama de madrugada sen pensalo para salvarlle a vida aos becerros dos seus veciños; a malla do trigo, as tarefas en comunidade... había máis humanidade, empatía.
- No libro tamén aborda temas como a morte, a soidade, a relixión...
Eu creo que as grandes conclusións da vida, os grandes acertos e os grandes fracasos, tómanse case sempre en soidade. Para min é importante saber estar so, a soidade desexada por suposto. A morte e a relixión son temas que van relacionados e que son moi complexos e sobre os que teño grandes dúbidas. Creo que hai algo, un único ser supremo, pero non multitude de relixións, coas que non me sinto representado con ningunha delas. E se nesta vida es unha persoa honrada, con principios, coa conciencia limpa, non debes de ter medo á morte. Sabes que máis tarde ou máis cedo vai chegar e hai que afrontala con naturalidade. Eu quero que as miñas cinzas sean esparcidas na terra onde nacín, nese monte onde son tan feliz e tan ben me sinto.
- Canto hai de autobiografía na súa obra?
Hai moitas cousas de autobiografía, aínda que todo cambiou moito. O mundo da educación ao que me adiquei, agora está moi burocratizado. Eu defendo a escola rural, conto as vivencias de neno de aldea, de cando fun á escola a Carnio... Creo dous personaxes antagonistas, Lito e Anselmo, un, honrado e traballador e outro todo o contrario, que quere impoñerse ao que vive con principios. Eu penso que o ben sempre triunfa, hai que ter principios, non ser corrupto, ser humilde...