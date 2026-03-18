La Festa do Congro exaltará la identidad marinera en Muxía durante la Semana Santa

Festa do Congro el pasado año IG

El próximo 3 de abril Muxía acogerá la XXVIII Festa do Congro como ocurre cada Viernes Santo en esta localidad. La gastronomía y la música se darán la mano en ese fin de semana festivo, en el que se exaltará de nuevo su identidad marinera.

La fiesta se celebrará en la zona portuaria y estará amenizada por Xaramiños do Corpiño a partir de las 13.00 horas. Por la tarde seguirá la celebración en el malecón, con música de las charangas Europa y Sorcha. Por la noche, a partir de las 22.00 horas, habrá conciertos de Leite con Jalletas y Choriso Criollo en el mismo lugar. El evento está organizado por Muxía Cultural, un proyecto del Concello de Muxía y Horta Creativa.

La Festa do Congro es una de las celebraciones más arraigadas en la zona, que comenzó en el año 1997 con la exaltación de uno de los productos típicos de la localidad. El congrio se preparará en diferentes especialidades. La concejala de Cultura, Sandra Vilela, invita a vecinos y visitantes para que acudan a la degustación de “un dos nosos productos máis tradicionais” y “gozar dunha das nosas citas máis queridas, coma sempre, o Venres Santo”.

“Esta festa, que cumpre xa a súa XXVIII edición, é moito máis ca unha proposta gastronómica: é unha celebración da nosa identidade mariñeira, do traballo das nosas xentes do mar e da riqueza da nosa cociña”, subraya Vilela. Cada ración tendrá un precio simbólico de 5 euros, incluyendo una taza de vino. Se preparará a la plancha, en empanada de maíz y de trigo, y en salpicón.

El domingo 5 de abril la música volverá a ser la protagonistas en la villa marinera. A partir de las 19.00 horas comienza el baile social en la sala Gervasio Sar, amenizada por el dúo En Clave de ti. La Festa do Congro es el primer evento de Muxía Cultural para este año.