La parrillada Buen Camino, en Corcubión, extiende los cocidos al verano

Responsables de la parrillada Buen Camino de Corcubión EC

Las leyes del comercio como la demanda deparan que la parrillada Buen Camino de Corcubión extienda época de cocidos hasta el verano. El local, sito en la calle Simón Tomé 29 bajo, dispone de amplia oferta de platos, cazuelas de gambas y almejas, raxo, ensaladas, zorza, lubina o dorada y churrasco.

El inmueble lo lleva José Manuel Formoso desde hace un par de años, junto a Belén Martínez y Dolores Traba. La ampliación de temporada de cocidos es los fines de semana, para consumir in situ o para llevar a casa.