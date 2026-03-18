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Fisterra

La parrillada Buen Camino, en Corcubión, extiende los cocidos al verano

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de este plato típico durante los fines de semana 

Redacción
18/03/2026 21:01
Responsables de la parrillada Buen Camino de Corcubión
Responsables de la parrillada Buen Camino de Corcubión
EC
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Las leyes del comercio como la demanda deparan que la parrillada Buen Camino de Corcubión extienda época de cocidos hasta el verano. El local, sito en la calle Simón Tomé 29 bajo, dispone de amplia oferta de platos, cazuelas de gambas y almejas, raxo, ensaladas, zorza, lubina o dorada y churrasco. 

El inmueble lo lleva José Manuel Formoso desde hace un par de años, junto a Belén Martínez y Dolores Traba. La ampliación de temporada de cocidos es los fines de semana, para consumir in situ o para llevar a casa.

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