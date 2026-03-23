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Fisterra

Talía Teatro arrasa en casa con su último espectáculo

El sábado presentó en Cee "Artur Ui, o ovo da serpe", dirigida por Quico Cadaval 

Redacción
23/03/2026 20:59
Representación de la última obra de Talía Teatro en Cee
Representación de la última obra de Talía Teatro en Cee
EC
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Talía Teatro arrasó el pasado sábado en Cee con su última obra, “Artur Ui, o ovo da serpe”, dirigida por Quico Cadaval. El auditorio de la Casa de Cultura se llenó para disfrutar de esta comedia, cargada de crítica e ironía.  

La nueva cita con la cultura en esta localidad será este martes por la tarde (19 horas) con el segundo festival de la Escuela de Música de este curso, en el que se podrá disfrutar de una treintena de actuaciones variadas, donde el alumnado mostrará los conocimientos adquiridos durante este curso. 

El jueves tendrá lugar la inauguración de la exposición del XIX Premio Internacional Luis Ksado de Fotografía de la Diputación de A Coruña, que se podrá visitar hasta el día 19 de marzo. 

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