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Fisterra

Convocada una nueva edición del programa ‘O Teu Xacobeo’ con 3 millones de euros de ayudas

Hay dos líneas: una para autónomos y empresas y otra para entidades sin ánimo de lucro

Redacción
25/03/2026 20:48
Señalización del Camino en su tramo costero | cedida
Señalización del Camino en su tramo costero | cedida
EC
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 El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la convocatoria de una nueva edición del programa ‘O Teu Xacobeo’, una iniciativa de carácter plurianual dotada con 3 millones de euros para financiar proyectos a desarrollar en los años 2026 y 2027.

 El plazo de solicitud se abre mañana, 26 de marzo, para las iniciativas previstas este mismo año y permanecerá abierto hasta el 27 de abril. Esta convocatoria se enmarca en la estrategia de Turismo de Galicia y en el Plan Director de los Caminos de Santiago 2022-2027, con el objetivo de implicar a empresas, entidades y ciudadanía en la celebración y diseño del programa de eventos y actos Xacobeo 2027. 

Mediante esta medida se garantiza que en la programación tengan cabida tanto actos de gran dimensión como iniciativas promovidas desde el territorio, promoviendo valores como la hospitalidad, la solidaridad y la tolerancia, además de poner en valor recursos turísticos como la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía. 

A nivel económico, los tres millones con los que está dotada la nueva convocatoria se distribuyen en dos líneas de ayudas: una destinada a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, dotada con 2 millones de euros, y otra dirigida a entidades sin ánimo de lucro, con 1 millón.

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 60% o el 80% del presupuesto, respectivamente, con un máximo de 25.000 euros por proyecto. 

Las iniciativas podrán ser de ámbito cultural, patrimonial y de pensamiento, deportivo y social, siempre que contribuyan a la dinamización de los Caminos de Santiago y al desarrollo del territorio, incorporando criterios de calidad, igualdad y sostenibilidad, y fomentando la participación desde el ámbito local. 

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