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Fisterra

El alumnado del IES Fernando Blanco se suma a las demandas de mejoras en las instalaciones

Reclama a la Consellería de Educación actuaciones urgentes en el centro

Redacción
25/03/2026 22:05
Protestas delante del IES Fernando Blanco
Protestas delante del IES Fernando Blanco
Cedida
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El alumnado del IES Fernando Blanco de Cee se suma a las demandas de mejoras en las instalaciones, que ya hizo públicas el profesorado hace unas semanas. Ante la falta de respuestas a las reclamaciones de los docentes, los estudiantes denunciaron ayer públicamente el estado en el que se encuentran las instalaciones, reclamando mejoras urgentes. 

El alumnado exhibió una pancarta en la puerta del centro en la que podía leerse “O noso instituto desfaise: Solucións xa!”, además de denunciar que la situación del edificio es cada vez más preocupante. “Goteiras, problemas eléctricos, un sistema de calefacción deficiente e o mal estado dos teitos forman parte do día a día dun centro que leva tempo advertindo destas deficiencias sen obter, ata o momento, unha resposta efectiva por parte da administración”, indica el alumnado. 

Los estudiantes afirman que la situación actual de las instalaciones, además de dificultar el desarrollo normal de la actividad lectiva, “evidencia a necesidade dunha intervención inmediata”, por lo que confía en que finalmente atiendan sus demandas. Recuerdan que las deficiencias del centro ya fueron comunicadas en numerosas ocasiones por el profesorado y la ANPA del centro y consideran “inaceptable” que todavía no se pusiese en marcha ninguna medida para solucionarlo. 

En vista de la situación, el alumnado del centro exige a la Consellería de Educación y a los demás organismos responsables que tomen medidas de forma inmediata “para garantir unhas instalacións seguras e dignas”. La comunidad educativa denunció problemas en varias instalaciones de la comarca como en Ponteceso, Baio o Zas, además de criticar la falta de profesorado, sobre todo especialista para atender al alumnado que presenta necesidades educativas.

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