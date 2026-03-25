Nuevas promesas de la música, de concierto en Cee

Concierto de la Escuela de Música de Cee Fuentes Cee

Alumnos de la Escola de Música de Cee ofrecieron un concierto el pasado martes en la Casa de Cultura, demostrando su talento sobre el escenario con todo lo aprendido durante este curso. Las nuevas promesas deleitaron al público con una treintena de piezas.

La programación cultural continúa en la localidad durante la Semana Santa, con diferentes propuestas de teatro, magia, obradoiros, libros y una visita guiada a Caneliñas. Este jueves se inaugura la exposición 'XIX Premio Internacional Luis Ksado de Fotografía da Deputación de A Coruña', que se podrá visitar hasta el 19 de marzo.

El sábado 28 habrá un espectáculo teatral para el público familiar, llegado desde Tarragona. Se trata de la compañía MelaBuffa con 'El Professor Bromera'.

Entre las diferentes propuestas para la Semana destaca también la presentación del nuevo libro de Álex Aguilar y Asunción Borrel sobre la historia ballenera el 3 de abril. El mismo día habrá una visita guiada a la zona de Caneliñas.