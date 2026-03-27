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Fisterra

El Concello impulsa ‘Tapea Muxía’ los días 17 y 18 de abril para dinamizar la hostelería local

Una decena de locales elaborarán los pinchos, que costarán 1,50 euros

Redacción
27/03/2026 21:59
Raciones en la Festa do Congro de Muxía, que será el viernes 3 de abril
IG
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El Concello prepara la primera edición de ‘Tapea Muxía’ para los días 17 y 18 de abril, con el fin de dinamizar el sector hostelero, promover el consumo local y dar a conocer la oferta gastronómica del municipio. Una decena de locales elaborarán una variedad de “petiscos”, a un precio popular de 1,50 euros. 

Además, el público podrá conseguir diferentes premios como una cesta de productos gourmet o consumiciones en los locales adheridos. La concejala de Turismo, Sandra Vilela, destacó que la iniciativa supone una “aposta clara por reforzar o noso sector hostaleiro, que é fundamental na economía local, ao tempo que se pon en valor a enorme calidade e diversidade da nosa gastronomía”. 

Además, indicó que la propuesta está pensada tanto para el público visitante como para todos los vecinos de la zona para que “descubran o ben que se traballa aquí e gocen dunha experiencia gastronómica única”. El 17 de abril también habrá un concierto en el Camping Lago Mar de Muxía de la banda Bigblack Rhino. La primera parada gastronómica en Muxía será la Festa do Congro el viernes 3 de abril.

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