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Fisterra

El Aula CeMIT de Fisterra destaca en Madrid en el V Encuentro Somos Digital

La iniciativa “d-IA de Rosal-IA” despertó interés entre los asistentes y podría replicarse en otros centros

Redacción
30/03/2026 22:16
Encuentro Madrid
Encuentro Madrid
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Los días 25 y 26 de marzo tuvo lugar en Madrid el V Encuentro Somos Digital, un evento que reunió a más de 150 profesionales de centros de alfabetización de toda España. 

La Red CeMIT estuvo representada por las aulas de Ortigueira y Fisterra. Además de debatir sobre el uso crítico y saludable de la tecnología, se dieron a conocer 13 iniciativas puestas en marcha en centros de todas las comunidades autónomas. 

De Galicia, y en concreto de Fisterra, destacaron las actividades “d-IA de Rosal-IA”, que despertó gran interés entre los asistentes y motivó a varios a replicarla en sus propios centros. También se presentó la actividad “Finanzas para todos/as”. Desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) resaltan “Tecnólog@ por un día”, presentada en el espacio “Redes que inspiran: proyectos y experiencias reales”, acercando la tecnología de manera práctica, dinámica y accesible para todos los públicos. Amtega explica que siguen “traballando para impulsar la capacitación digital y acercar oportunidades a toda la ciudadanía”. 

Con su participación, las aulas CeMIT de Fisterra reforzaron su nombre a nivel nacional, mostrando cómo fomentan la alfabetización digital y el bienestar tecnológico entre la ciudadanía.

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