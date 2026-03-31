Últimas plazas disponibles para la visita guiada a la antigua factoría de Caneliñas, el viernes

Vista de la zona de Caneliñas, en Cee IG

El Concello de Cee continúa con la programación cultural y la biblioteca Francisco Mayán acoge los talleres de Robótica Educativa Micro-Bit, en los que participan niños de entre 10 y 12 años. Además, el público en general puede visitar la exposición del XIX Premio Internacional Luis Ksado de Fotografía de la Diputación de A Coruña.

De cara a estos días festivos habrá nuevas propuestas. La primera será el Viernes Santo, con la presentación del nuevo libro de Álex Aguilar, que se complementará con la posterior visita a Caneliñas Acompañados por la alcaldesa, Margot Lamela, Álex Aguilar y Asunción Borrell, presentarán en la biblioteca Francisco Mayán (12.00 horas) la charla ‘Caneliñas, la factoría que puso fin a mil años de pesca ballenera en el Cantábrico’ y la presentación del libro ‘La huella ballenera en el norte de la península ibérica’.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar el primer turno de la visita guiada al complejo industrial de Caneliñas. Dado el éxito de la iniciativa, se abrió un segundo turno a las 17.30 horas, para el que quedan disponibles las últimas plazas. Los interesados deben anotarse en el departamento de Cultura en el correo victor.castineira@cee.gal.