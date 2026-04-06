Xeal acelera su modernización industrial y energética con nuevos equipos y mejoras

Fábrica de Xeal en Dumbría Cedida

Xeal ha dado un nuevo paso en su estrategia de modernización industrial y energética con la incorporación de equipos estratégicos en su área de industria y la culminación de una serie de mejoras tecnológicas y ambientales en la Central Hidroeléctrica de Fervenza I. En la parte industrial, la empresa acaba de incorporar dos nuevos equipos diseñados específicamente para operar en zonas próximas a los hornos, uno de los entornos más exigentes y sensibles del proceso de producción.

La principal novedad es que estos sistemas permiten que los operarios realicen determinadas tareas de forma remota, evitando la exposición directa al metal líquido, que supera los 1.600 grados de temperatura. La medida supone una mejora significativa en materia de prevención de riesgos laborales, al reducir de forma directa la exposición del personal a uno de los puntos más críticos de la actividad industrial. Además, la automatización parcial de estas operaciones también permitirá ganar en productividad y optimizar los procesos internos de trabajo.

La implantación de estos nuevos equipos culmina, según la empresa, un año de trabajo centrado en las fases de ingeniería y construcción, y se enmarca dentro del plan de modernización de sus operaciones industriales. Desde Xeal subrayan que la adquisición forma parte de un programa más amplio de mejora de la seguridad, orientado a consolidar un modelo industrial más seguro, resiliente y preparado para responder a las exigencias presentes y futuras. El director de la división industrial de la compañía, Justo Trillo, destacó que “la incorporación de estos equipos representa un paso importante en la mejora y modernización de nuestras operaciones”.

En ese sentido, puso en valor la colaboración entre los responsables de mantenimiento de las plantas de Cee y Dumbría y la empresa fabricante para adaptar el diseño a las necesidades reales de las instalaciones. Junto a esta línea de actuación, Xeal también ha concluido la actualización tecnológica y ambiental de la Central Hidroeléctrica de Fervenza I, una intervención con la que la compañía pretende reforzar la seguridad de la infraestructura, mejorar su rendimiento y reducir su impacto sobre el entorno.

Entre las principales actuaciones realizadas figuran la instalación de una nueva válvula de seguridad, la rehabilitación de la tubería forzada, la modernización del grupo turbina-generador y la automatización completa de la central.

A ello se suman medidas de carácter ambiental, como la puesta en marcha de barreras sónicas para la protección de peces, orientadas a minimizar la afección sobre la fauna fluvial y mejorar la integración del aprovechamiento hidroeléctrico en el medio natural. La actuación en Fervenza I se enmarca en la hoja de ruta de la compañía para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, digitalizado y respetuoso con el entorno.

Según explicó el director de la división de Energía de Xeal, Federico Rodríguez, “con estas iniciativas, Xeal reafirma su compromiso con la mejora continua, la responsabilidad ambiental y seguridad en las operaciones, consolidándose como una compañía más eficiente, moderna y enfocada al bienestar de las personas y al respeto por el entorno”.