La Fiscalía archiva la denuncia del edil Francisco Martínez contra la exalcaldesa de Fisterra

aurea domiguez, concejala de Alternativa dos Veciños de Fisterra EC

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de A Coruña decretó con fecha 10 de agosto de 2025, el archivo de actuación preprocesal por la denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos interpuesta por el concejal transfuga fisterrán Francisco Martínez Traba contra Aúrea Domínguez Sixto, en aquel entonces alcaldesa de Fisterra.

El hecho denunciado por Martínez Traba fue el gasto por la elaboración del informe jurídico solicitado por la alcaldesa a la Universidad de A Coruña relativo a las consecuencias que sobre la composición del gobierno municipal de Fisterra podría tener la eventual suspensión o expulsión de la alcaldesa del partido político Alternativa dos Veciños.

La Fiscalía consideró que no había lugar a que el Ministerio Fiscal ejercitara acción penal alguna contra la denunciada y emitió el decreto de archivo contra el que no cabe recurso.

Ese decreto de archivo fue reecibido por Áurea Domínguez Sisto al día siguiente al cese en su cargo de alcaldesa por la la moción de censura interpuesta por el denunciante, Francisco Martínez Traba, y cinco concejales del Partido Popular de Fisterra