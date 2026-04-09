Muxía acoge el debate sobre la influencia de la geopolítica en la economía

Foro Económico en Muxía Uxia Saborido

El Foro Económico de Galicia celebró este jueves la primera jornada de su XV reunión anual en el Parador de Muxía, con la participación de más de 70 personas de diferentes entidades. Miembros de la universidad, empresa y organismos económicos han sido algunos de los participantes en la primera jornada, en la que la relevancia de la geopolítica en la situación económica actual marcó buena parte del debate.

Destacaron asuntos como el trasvase del centro económico mundial hacia Asia, el papel de Estados Unidos en el actual contexto y la necesidad de respuestas geoestratégicas para limitar la fragilidad y la incertidumbre en la economía. Estas fueron algunas de las conclusiones de la primera de las mesas de debate de ayer titulada ‘Economía global, cadeas de valor e as tres XEOs: xeoestratexia, xeopolítica e xeoeconomía’, que contó con la presencia de Francisco Carballo (Universidade do Minho); María Bastida (Universidad de Santiago de Compostela); Fernando González Laxe (Universidad de A Coruña), y Maria Montalvo Freire (Megasa).

En la segunda mesa redonda se habló de los retos y proyectos de la minería en Galicia, centrándose en la oportunidad que supone la minería para la economía y la industria gallegas, siempre y cuando los proyectos sean ejecutados con “transparencia y responsabilidad, cumpliendo todas las exigencias legales y de protección medioambiental”, apuntan desde la organización. Intervinieron: Emilio Bruquetas (Recursos de Galicia); Alberto Lavandeira (Atalaya Mining); José Manuel Saldaña Oliete (Samca), Manuel Soto Castiñeira (Adega y Universidade da Coruña).

Ya por la tarde se habló de incendios forestales, concretamente de cómo abordar las causas y mitigar sus efectos. En la mesa redonda participaron: Edelmiro López (Universidade de Santiago de Compostela); Juan Picos (Universidade de Vigo); Nuria Rodríguez Arias (LugoMadera); y Fantina Tedim (Universidade do Porto). Entre otros aspectos, se habló de la necesidad de generar actividad económica en el rural para evitar la despoblación y el riesgo de incendios en estas zonas, lo que es un problema crónico en Galicia.

El foro continúa este viernes con la mesa ‘O bo momento da economía española ante os desafíos globais’, con Luiz De Mello (director de estudios de país de la OCDE) y Raymond Torres (director de Conyuntura Económica de Funcas). Presentará la exconselleira Marta Fernández Currás (Ecoener/RCDeportivo A Coruña). La última de las mesas versará sobre financiación autonómica y contará con el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; el director del Foro Económico, Santiago Lago, así como Maria Cadaval (USC) y Xoaquín Fernández Leiceaga (USC). Estará moderada por el periodista Julián Rodríguez.