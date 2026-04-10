El poeta irlandés Paddy Bushe apadrina Marea Viva en el Bela Fisterra

Paddy Bushe. Juan Lesta

El proyecto Marea Viva del Hotel Bela Fisterra se internacionaliza con el poeta irlandés Paddy Bushe, que lleva desde el 3 de abril alojado en el hotel y recorriendo la Costa da Morte.

Este sábado a las 12.30 en Fisterra Marilar Aleixandre le pasará el testigo al nuevo padrino de este espacio creativo. Será el cuarto, ya que antes de Aleixandre ya fueron padrinos Juan Carlos Mestre y Yolanda Castaño, la primera Marea Viva.

En esta jornada intervendrán también Modesto Fraga, como miembro del Comité de Sabio de Bela Fisterra, organismo responsable de la elección Marea Viva.

También recitarán sus obras el propio Brushe, Aleixandre, Fraga, Alexandre Nerium, Rosalía Fernández Rial, Xavier Seoane, Xosé Iglesias, Rivadulla Corcón, Chisco F. Naval y habrá otras sopresas. A las 13.30 horas presentación del videopoema Bela Fisterra dirigido por el artista audiovisual Juan Lesta.

“Marea Viva es un espacio único y vivo dentro de Bela Fisterra, una habitación tematizada e itinerante dedicada a la creación contemporánea, donde los artitas invitados se alojan, se inspiran y crean obras originales que dejan pegada en el propio espacio. Cada padrino o madrina tranforma la habitación con su visión convirtiéndola en un lugar en constante evolución donde el arte, la literatura y el mar dialogan.”, explican desde el establecimento.

Paddy creó, primero unos haikus en su anterior visita, que después desarrolló en un poema titulado Bela Fisterra, fruto de su inspiración en el recorrido que hzo por la Costa da Morte en el 2025.

Lo creó en inglés y gaélico. El encargado de la traducción fue Antonio de Toro, amigo y responsable de sus incursiones en la Costa da Morte. Con Antonio estarán también David Clark y Miguel Giráldez, responsables del Instituto Universitario Amergin (UDC). Ellos se ocuparán de la traducción simultánea en esta cita en Fisterra.