Clausura de la Universidade Sénior de Cee

Entrega de diplomas, en un acto al que asistió la alcaldesa, Margot Lamela Fuentes Cee

Este lunes se clausuró en la Casa de la Cultura de Cee la segunda edición de la Universidade sénior, impulsada por la UDC para mayores de 50 años de la zona. En esta edición participaron 69 personas de siete municipios. El programa, financiado por la Xunta y en colaboración con el Concello de Cee, El acto contó con la presencia de representantes de la Universidade Sénior, Matilde García, directora y Susana Iglesias, adjunta, y de la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela. fotos: fuentes cee