El instituto de Fisterra, ganador de la V Olimpiada Robótica de la Escola de Enxeñaría de Ferrol

Los alumnos de Fisterra en la entrega de premios Cedida

El equipo Los amigos no mienten del IES Fin do Camiño de Fisterra y el Todo sin querer del colegio Tirso de Molina de Ferrol consiguieron el primer premio Todo Terreo en las categorías Promesas (1º y 2º de ESO) y Élite (2º y 3º de ESO) en la V Olimpiada Robótica de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) que se celebró este viernes en el pabellón municipal de Esteiro y en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol.

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez; y el director de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, Vicente Díaz, realizaron la entrega del premio Todo Terreo en las dos categorías, Promesas y Elite a los dos equipos con mayor puntuación en el cómputo global de las tres pruebas del torneo.

En esta V Olimpiada Robótica participaron más de 140 alumnos de ESO repartidos en 33 equipos (8 en la categoría Promesas y 25 en la categoría Elite) de diferentes centros de Galicia. De la Costa da Morte además del instituto de Fisterra participó el centro de promoción rural Efa Fonteboa de Coristanco.