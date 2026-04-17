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Fisterra

El instituto de Fisterra, ganador de la V Olimpiada Robótica de la Escola de Enxeñaría de Ferrol

En el evento también participó el centro de promoción rural Fonteboa de Coristanco

Redacción
17/04/2026 23:37
Los alumnos de Fisterra en la entrega de premios
Los alumnos de Fisterra en la entrega de premios
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El equipo Los amigos no mienten del IES Fin do Camiño de Fisterra y el Todo sin querer del colegio Tirso de Molina de Ferrol consiguieron el primer premio Todo Terreo en las categorías Promesas (1º y 2º de ESO) y Élite (2º y 3º de ESO) en la V Olimpiada Robótica de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) que se celebró este viernes en el pabellón municipal de Esteiro y en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol.

 La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez; y el director de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, Vicente Díaz, realizaron la entrega del premio Todo Terreo en las dos categorías, Promesas y Elite a los dos equipos con mayor puntuación en el cómputo global de las tres pruebas del torneo. 

En esta V Olimpiada Robótica participaron más de 140 alumnos de ESO repartidos en 33 equipos (8 en la categoría Promesas y 25 en la categoría Elite) de diferentes centros de Galicia. De la Costa da Morte además del instituto de Fisterra participó el centro de promoción rural Efa Fonteboa de Coristanco.

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