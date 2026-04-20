Anpas Galegas denuncia que Educación incumple las medidas del TXSG para el Agra de Raíces

Los padres de los alumnos del IES Agra de Raíces de Cee en la concentración llevada a cabo a principios de curso Cedida

La Confederación Anpas Galegas califica de “intolerable” la actuación de la Consellería de Educación tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le obliga a dotar de un profesor especialista en Audición e Linguaxe (AL) a un alumno con necesidades educativas del IES Agra de Raíces de Cee.

Según Anpas Galegas, “baixo a aparencia de dar cumprimento ás medidas cautelares, a Consellería de Educación continúe aplicando unha política de recortes que prexudica tanto ao alumnado do IES Agra de Raíces como ao doutros centros afectados, nun novo exemplo de desleixo institucional e desprezo polos dereitos do alumnado con máis necesidades de apoio”. La entidad denuncia la actitud de la Consellería por no cumplir las medidas cautelares dictadas a finales del mes de marzo a favor de las familias que obligan a la Administración educativa a garantizar, como mínimo el mismo número de horas de atención de AL.

Sin embargo, indica Anpas Galegas, la respuesta de Educación se basa de nuevo en la “improvisación, nos parches e nos recortes, unha forma de actuar que consiste en quitar dun lado para colocar noutro, sen resolver o problema de fondo e xerando novos prexuízos noutros centros”. La contratación distribuye el horario entre dos centros, asignando 100 minutos al Agra de Raíces y el resto al CEIP Virxe da Barca, un horario “claramente insuficiente” que no llega a las tres horas y media que piden las medidas.