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Fisterra

Anpas Galegas denuncia que Educación incumple las medidas del TXSG para el Agra de Raíces

Critica que a pesar del auto del alto tribunal, la Xunta continúa con su política de recortes 

Redacción
20/04/2026 23:16
Los padres de los alumnos del IES Agra de Raíces de Cee en la concentración llevada a cabo a principios de curso
Los padres de los alumnos del IES Agra de Raíces de Cee en la concentración llevada a cabo a principios de curso
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La Confederación Anpas Galegas califica de “intolerable” la actuación de la Consellería de Educación tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le obliga a dotar de un profesor especialista en Audición e Linguaxe (AL) a un alumno con necesidades educativas del IES Agra de Raíces de Cee. 

Según Anpas Galegas, “baixo a aparencia de dar cumprimento ás medidas cautelares, a Consellería de Educación continúe aplicando unha política de recortes que prexudica tanto ao alumnado do IES Agra de Raíces como ao doutros centros afectados, nun novo exemplo de desleixo institucional e desprezo polos dereitos do alumnado con máis necesidades de apoio”. La entidad denuncia la actitud de la Consellería por no cumplir las medidas cautelares dictadas a finales del mes de marzo a favor de las familias que obligan a la Administración educativa a garantizar, como mínimo el mismo número de horas de atención de AL. 

Sin embargo, indica Anpas Galegas, la respuesta de Educación se basa de nuevo en la “improvisación, nos parches e nos recortes, unha forma de actuar que consiste en quitar dun lado para colocar noutro, sen resolver o problema de fondo e xerando novos prexuízos noutros centros”. La contratación distribuye el horario entre dos centros, asignando 100 minutos al Agra de Raíces y el resto al CEIP Virxe da Barca, un horario “claramente insuficiente” que no llega a las tres horas y media que piden las medidas.

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