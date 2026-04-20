Presentaciones literarias, teatro infantil y exposiciones para conmemorar el Día do Libro en Cee

Asier Fraga Caballero IG

El Concello de Cee quiere conmemorar el Día do Libro del 23 de abril con una serie de actividades entre las que destacan presentaciones literarias, teatro infantil y exposiciones. Ayer ya comenzó la muestra bibliográfica ‘Libros sobre libros’ en la biblioteca Francisco Mayán, a la que seguirán el resto de propuestas.

El jueves 23 se presentará el libro ilustrado “El encuentro”, de David Blanco en el auditorio Baldomero Cores (11.00 horas). La iniciativa está dirigida al alumnado de Primaria, y las orcas ibéricas a través de canciones, cuentacuentos, ciencia, arte, surf y mucho amor al mar concienciarán sobre la relación del ser humano con otras especies.

Además, el mismo día en la biblioteca municipal tendrá lugar ‘Préstamos a cegas’, donde los usuarios elegirán un libro que está envuelto, sin conocer el título ni el autor del ejemplar. En el paquete habrá una serie de pistas y comentarios sobre el libro para guiar al lector. El viernes 24 (19.45 horas) la biblioteca acogerá la presentación del libro ‘Cuando los sueños hablan’ del fisterrán Asier Fraga.

La primera novela del autor es un thriller psicológico, tecnológico y futurista, ambientado en el Madrid de 2062, escrito con una pluma ágil, sencilla y adictiva. El sábado 25 el auditorio acogerá el espectáculo infantil ‘A librería máxica’, de Inventi Teatro, a las 19.30 horas. El mismo día por la mañana (12.00) se inaugura la exposición ‘Ritmos e natureza’, de Lola Saavedra. Para rematar, el día 27 habrá un obradoiro de lettering dirigido a jóvenes de 12 a 16 años.