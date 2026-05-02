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Fisterra

El comité de empresa de Xeal denuncia la falta de avances en la negociación del convenio colectivo

Redacción
02/05/2026 23:16
Vista de la factoría de Xeal en Brens, Cee
Vista de la factoría de Xeal en Brens, Cee
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El comité de empresa de Xeal manifiesta su preocupación ante la ausencia de progresos en el proceso de negociación del convenio colectivo. Esta falta de avances en la mesa de negociación estaría provocando, afirman, un deterioro del clima laboral. 

La representación sindical apunta asimismo que la actividad productiva se encuentra muy limitada, con tan sólo dos hornos en funcionamiento en la fábrica de Dumbría, con la consiguiente repercusión sobre el personal contratado.

El comité mantuvo una reunión con representantes de la Xunta en la que les trasladó sus inquietudes y la situación de la negociación colectiva, pero “todo quedou en boas palabras e intencións”. Por último, advierten de que si no hay avances en la negociación a corto plazo, tendrán que “adoptar outro tipo de medidas ou decisións”.

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