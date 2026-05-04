Fallece un niño de 8 años al caer desde una ventana del centro de acogida de Fisterra

Fachada del centro Nosa Señora do Carme IG

Un niño de 8 años murió ayer en Fisterra al precipitarse desde una ventana de unos 15 metros de altura. El pequeño se encontraba en las instalaciones del centro de acogida de la localidad, el Nosa Señora do Carme, situado en las inmediaciones de la playa da Ribeira. El suceso de produjo unos minutos después de las cinco de la tarde.

El 112 activó un amplio dispositivo en la zona y también se trasladó un helicóptero medicalizado que aterrizó en el arenal, aunque ya no se realizó el traslado al no poder hacer nada por salvar su vida. Al parecer, el cuerpo impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Hasta el lugar se desplazaron miembros de Protección Civil, la Guardia Civil, personal del 061 y la Policía Local.

A pesar del esfuerzo de los sanitarios por salvar su vida, solo se pudo certificar la muerte del joven. El suceso provocó una gran consternación en la localidad, al tratarse de una muerte trágica de un menor. La autopsia determinará las circunstancias exactas de la muerte. El niño se encontraba en régimen de acogida en el centro. La Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos.