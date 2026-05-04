Julio Abalde destaca en Carnota el valor de los hórreos, que son Patrimonio Cultural Inmaterial

Julio Abalde visitó Carnota este lunes EC

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó ayer el hórreo de Carnota, acompañado del alcalde, Juan Manuel Saborido; y de la concejala de Benestar, María Mercedes Noceda, para poner en valor uno de los grandes símbolos del patrimonio popular gallego.

La visita se produce tras la reciente declaración por parte del Gobierno de los hórreos del norte de la península como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo así su papel como vehículos de la transmisión cultural y expresión simbólica de las identidades colectivas. Abalde subrayó que “os hórreos forman parte da nosa memoria colectiva e representan a unión entre tradición, territorio e comunidade”, por lo que esta declaración permite también proteger los saberes, los usos sociales y los vínculos emocionales que los rodean.

El hórreo de Carnota es una de las imágenes más destacadas del municipio y su entorno. Fue construido en 1768 y cuenta con 34,76 metros de longitud y 22 pares de pies, siendo el más grande del estilo Noia en Galicia. Declarado Monumento Nacional, recibe cada ano miles de visitantes. En Carnota hay inventariados unos 900 hórreos, destacando también por sus grandes dimensiones el de Lira.