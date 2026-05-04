Muxía refuerza la programación deportiva estival con más plazas y más duración de las actividades

Javier Sar y Sandra Vilela presentan la programación deportiva Cedida

El Concello de Muxía presentó su programación deportiva para este verano, ampliando la oferta y la facilitando el acceso entre los jóvenes. Entre las principales novedades de este año destaca el aumento del tiempo del curso de natación en aguas abiertas, que pasará de un mes a dos de duración, permitiendo así una formación más completa para los participantes.

También se incrementan de forma significativa las plazas en varias de las actividades con mayor demanda. Así, el curso de deportes de aventura en Manzaneda duplica su capacidad, pasando de 25 a 50 plazas, al igual que la saída al Galipark, que pasas de 20 a 40 plazas. Este refuerzo se debe a la alta participación de ediciones anteriores.

La programación se completa con otras propuestas ya consolidadas como el campus multideportivo y medioambiental, el curso de surf en la playa de Nemiña, el curso de natación en aguas abiertas en la playa da Cruz, la salida al Aquapark de Cerceda o la tradicional carrera pedestre, entre otras iniciativas dirigidas a diferentes franjas de edad. El alcalde, Javier Sar, y la concejala de Deportes, Sandra Vilela, destacaron su apuesta por la práctica deportiva.