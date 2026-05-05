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Fisterra

La Xunta inicia la tramitación para mejorar la seguridad vial en el Camino Fisterra-Muxía

Tras la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Galicia los afectados disponen de 30 días hábiles para posibles reclamaciones

Redacción
05/05/2026 22:58
Un tramo del Camiño Fisterra-Muxía
Un tramo del Camiño Fisterra-Muxía
EC
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El Diario Oficial de Galicia publicó ayer el anuncio del trámite de información pública del proyecto de mejora de la seguridad del trazado de los tramos comunes del Camiño de Fisterra-Muxía, actuación que beneficia a los municipios de Cee, Corcubión, Dumbría, Mazaricos, Muxía, Negreira y Santiago de Compostela.

 Las intervenciones proyectadas se integran en el plan de refuerzo de la seguridad en el Camiño de Santiago en el que la Xunta está invirtiendo 40 millones de euros y que prevé actuaciones con el horizonte puesto en el Xacobeo 2027. 

En concreto, se actuará en más de 150 kilómetros de 80 ayuntamientos de los nueve itinerarios del Camiño de Santiago para alejar a los peregrinos de las zonas peligrosas de circulación. 

A través de esta publicación, se abre oficialmente el plazo para que las personas propietarias afectadas emitan las alegaciones que estimen oportunas, relativas a la concepción global de la actuación y de las distintas alternativas analizadas. 

El anuncio recoge la relación de bienes, derechos y propietarios afectados por el proyecto, que disponen a partir de este miércoles de 30 días hábiles para presentar sus reclamaciones. 

El Camiño de Fisterra-Muxía fue recorrido el pasado año por un total de 2.382 personas, según los datos de la Oficina de Acollida ao Peregrino, cifra que supone un incremento del 6% con respecto al año anterior.

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