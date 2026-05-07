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Fisterra

El historiador muxián Manolo Vilar realiza una donación de libros al punto de lectura de Quintáns

Los vecinos agradecen este gesto altruista que contribuye a aumentar los fondos de la sala 

Redacción
07/05/2026 22:08
Libros donados por Manolo Vila a la sala de lectura de Quintáns
Libros donados por Manolo Vilar a la sala de lectura de Quintáns
Cedida
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El historiador y antropólogo muxián Manolo Vilar realizó una donación de libros al punto de lectura de Quintáns, del mismo término municipal, situado en la antigua escuela unitaria. El exdirector del Museo do Pobo Galego ya realizó numerosas aportaciones para la conservación del patrimonio de Muxía, que ahora se suman a los ejemplares de lectura.

 Entre ellos destacan obras literarias de autores gallegos como Antonio Fraguas, Manuel María, Manolo Rivas, Ana Cabaleiro, Manuel Veiga, Xerardo Quintiá, Rivadulla Corcón o Héctor Pose, la novela de Rosalía de Castro “La hija del mar” y varias obras colectivas de autoras gallegas. También ha incluido obras de autores extranjeros como Mario Benedetti o Julio Cortázar, y libros traducidos de Liam O’ Flaherty, Ester Kinsky o Leila Slimani. 

Además, destacan otras publicaciones sobre patrimonio como “Os faros da Costa da Morte”, “Dicionario Xaquín Lorenzo, Xocas”, “Camiño de Santiago a Muxía por Brandomil” o la obra de Xosé María Lema y Carlos Concheiro “O hórreo atlántico e fisterrán”, así como otros ejemplares de revistas como “Alicerce” y “Terra e Tempo”, y obras de divulgación sobre etnografía, agro, paisaje y tradición oral. Los vecinos quieren agradecer el gesto altruista de Vilar para los fondos de esta sala.

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