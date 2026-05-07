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Fisterra

Las asociaciones unen fuerzas para promocionar el Camiño y el patrimonio vinculado a esta ruta

Participaron en una jornada en la ciudad lusa de Oporto, a donde llevaron la gastronomía y la artesanía tradicional

Redacción
07/05/2026 22:28
Delegación gallega en las jornadas de Oporto
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La Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía participó por primera vez en una acción promocional conjunta con la Asociación de Empresarios do Camiño Fisterra-Muxía, Solpor, en un evento celebrado en la ciudad lusa de Porto, en colaboración con Turismo do Porto y Norte de Portugal, con el fin de fortalecer los lazos estratégicos entre ambos territorios y promover internacionalmente esta ruta. 

Esta jornada supuso un paso importante en la colaboración entre el ámbito institucional y el tejido empresarial del Camiño Fisterra-Muxía, apostando por una estrategia conjunta de promoción turística basada en la cooperación, la sostenibilidad y la identidad territorial. El encuentro, que tuvo lugar el pasado martes, contó con una amplia representación gallega formada por representantes de los concellos del Camiño Fisterra-Muxía como los alcaldes de Dumbría, Fisterra, Corcubión, Mazaricos y Muxía; la presidenta de la asociación, María Luisa Rodríguez y su homólogo de Solpor, Jesús Picallo.

 Se llevó a cabo un “workshop profesional” con el título “Conectando Destinos”, donde participaron operadores turísticos, agencias y representantes del sector portugués, favoreciendo el intercambio de estrategias y la creación de sinergias alrededor del turismo jacobeo. Además de la promoción turística, en el evento se mostró el patrimonio cultural e inmaterial vinculado al Camiño, a través de la gastronomía y la artesanía. 

En este sentido, el cocinero Fabián Mouzo, del restaurante O Camiño Fala de Mazaricos, realizó una demostración basada en los sabores y productos del territorio, mientras que la artesana muxiana Lucita Figueiroa ofreció una exhibición en directo del encaje de bolillos. 

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