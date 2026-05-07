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Fisterra

Un "First Dates á galega", este viernes en el auditorio de Cee

David Perdomo y Xosé A. Touriñán llevan su espectáculo "Amoriños", con las entradas agotadas en los dos pases 

Redacción
07/05/2026 23:17
Xosé A. Touriñán en una de sus actuaciones
Xosé A. Touriñán en una de sus actuaciones
IG
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El auditorio de la Casa de Cultura de Cee acoge este viernes el espectáculo "Amoriños", el último montaje teatral de Xosé Antonio Touriñan y David Perdomo. Después de llenar las salas con su anterior función, los dos cómicos se suben de nuevo al escenario para hablar de amor, sentimientos y mucho humor. 

Se trata de un espectáculo de "citas tolas", pasiones imposibles y personajes con mucho que decir con las cosas del corazón. Es un"First Dates á galega", que promete no dejar indiferente a nadie, con muchas risas y diversión asegurada. 

Aunque hay dos pases, a las 20.30 y a las 23.00 horas, las entradas ya están agotadas para los dos.   

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