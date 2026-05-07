Un "First Dates á galega", este viernes en el auditorio de Cee

Xosé A. Touriñán en una de sus actuaciones IG

El auditorio de la Casa de Cultura de Cee acoge este viernes el espectáculo "Amoriños", el último montaje teatral de Xosé Antonio Touriñan y David Perdomo. Después de llenar las salas con su anterior función, los dos cómicos se suben de nuevo al escenario para hablar de amor, sentimientos y mucho humor.

Se trata de un espectáculo de "citas tolas", pasiones imposibles y personajes con mucho que decir con las cosas del corazón. Es un"First Dates á galega", que promete no dejar indiferente a nadie, con muchas risas y diversión asegurada.

Aunque hay dos pases, a las 20.30 y a las 23.00 horas, las entradas ya están agotadas para los dos.