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Fisterra

El BNG reclama más controles de biotoxinas en la ría de Corcubión

Redacción
08/05/2026 21:41
Insua con la confradía de pescadores de Corcubión
Insua con la confradía de pescadores de Corcubión
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El BNG de la Costa da Morte reclamó a la Xunta mejoras en el sistema de control de biotoxinas en la ría de Corcubión para reducir el impacto que las restricciones están teniendo sobre los mariscadores. La petición fue trasladada al Parlamento gallego a través de varias iniciativas impulsadas por el diputado Óscar Insua

La formación nacionalista solicita aumentar las subzonas de control de los bancos marisqueros y que el INTECMAR realice análisis diarios cuando aparezcan resultados positivos por toxinas, como ya sucede en otras rías gallegas. Según explica el BNG, actualmente existen 16 subzonas de explotación gestionadas por las cofradías de Corcubión, Fisterra y Lira, pero solo se realizan dos controles que abarcan toda la ría. Además, las muestras tardan más de un día en conocerse, lo que provoca que los mariscadores capturen producto que posteriormente deben devolver al mar si el resultado es positivo. 

Los nacionalistas ponen como ejemplo lo ocurrido recientemente tras un positivo detectado en Cee el pasado 29 de abril. Varios mariscadores tuvieron que deshacerse de cerca de 30 kilos de longueirón capturados en Caldebarcos, con pérdidas de unos 500 euros, pese a que otra subzona próxima había dado negativo. Óscar Insua aseguró que “é necesario aumentar as subzonas e os controis de toxina na ría, para facilitar e optimizar o traballo dos mariscadores” y recordó que el sector atraviesa “un momento moi crítico” en toda Galicia.

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