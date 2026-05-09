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Fisterra

La Cofradía de Corcubión facturó 3,2 millones de euros en 2025, al vender más de 1.700 toneladas

La Xunta y el pósito analizaron nuevos proyectos para la lonja y el impulso de la economía azul

Redacción
09/05/2026 20:10
Reunión en la Cofradía de Corcubión
Reunión en la Cofradía de Corcubión
Luis Polo
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La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, mantuvo esta semana un encuentro con el patrón mayor de Corcubión, Urbano Suárez, para abordar los principales retos del sector pesquero en la zona y hacer balance de las líneas de apoyo de la Administración autonómica. 

Durante la reunión se puso en valor la dimensión económica y social de esta Cofradía, que está compuesta por más de medio centenar de profesionales. En el año 2025 el pósito facturó 3,2 millones de euros con la venta de 1.717 toneladas de producto, destacando especies como la sardina, el pulpo o el jurel. 

En este sentido, la venta de especies del cerco permitió diversificar y consolidar la fuente de ingresos de la entidad en los últimos años. La Consellería do Mar financia la asistencia técnica del pósito para apoyar esta labor. La directora xeral detalló los planes previstos para este año, ante los dos proyectos presentados por la Cofradía.

 Uno de ellos se centra en la modernización de los equipos de pesaje de la lonja y otro es para la mejora de su infraestructura interior. Las dos propuestas suman más de 48.000 euros y se están analizando para incluir en la última línea de ayudas. Gracias a otras ayudas, el pasado año se ejecutaron dos proyectos de más de 80.000 euros.

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