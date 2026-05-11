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Fisterra

El presidente de la Diputación y el alcalde de Muxía analizan las necesidades del municipio

Mantuvieron el primer encuentro institucional en el que avanzaron su intención de colaboración

Redacción
11/05/2026 22:18
Formoso y Javier Sar en su encuentro
Formoso y Javier Sar en su encuentro
Iago Lopez
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El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, mantuvo su primera reunión institucional con el alcalde de Muxía, Javier Sar, en la que analizaron las principales necesidades del municipio y las inversiones del ente provincial. 

El regidor le trasladó varias propuestas de mejoras de infraestructuras relacionadas con el saneamiento, el abastecimiento de agua y otros servicios básicos. Formoso, por su parte, mostró la intención de la Diputación de mantener la colaboración con el Concello para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. 

Recordó que durante los casi años de su gobierno en el organismo provincial, se han invertido 20 millones de euros en Muxía. La mitad corresponden a obras del Plan Único, con un total de 62 actuaciones. En el presente ejercicio Muxía ha aprobado una inversión de más de 1,6 millones a cargo del POS+, lo que permitirá seguir impulsando mejoras en este municipio.

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