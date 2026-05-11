Diario de Ferrol

Fisterra

Modesto Fraga inicia unha xira de presentacións do seu libro "Do amor salgado"

A primeira será este sábado 16 de maio na Librería Ler de Cee

Redacción
11/05/2026 22:16
O autor Modesto Fraga
O autor Modesto Fraga
O autor fisterrán Modesto Fraga realizará unha serie de presentacións durante o mes de maio do seu libro "Do amor salgado", recentemente reeditado por Aira Editorial e a Fundación Ínsua dos Poetas. A primeira presentación será este sábado 16 de maio na librería Ler de Cee e contará coa participación de Juanma Abelleira Ronquete, autor das fotografías do poemario.

Este libro, escrito en 1996 en plena efervescencia creativa do Batallón Literario da Costa da Morte, cumpre tres décadas de vida e ve a luz agora nunha nova edición aumentada con dez textos inéditos e unha coda final da autoría do poeta Miro Villar, autor do limiar que xa figuraba na primeira edición.

"Do amor salgado", obra gañadora do IV Certame de Poesía O Grelo-Amigos de Galicia en 1996, converteuse axiña nunha obra de referencia da poesía galega dos anos 90, coincidindo coas actividades impulsadas polo Batallón Literario.

As seguintes presentacións do libro van ter lugar o venres 22 en Fisterra (Salón de actos, 19:30 horas), o sábado 23 en Corcubión (Bar A Gavilla, 12:30 horas) e o martes 26 en Santiago de Compostela (Libraría Couceiro, 19:30 horas).

