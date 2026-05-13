Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Aspadex pon en valor o traballo das persoas con discapacidade cun obradoiro en Corcubión

Será sobre encadernación artesanal e levarase a cabo este venres 15 de maio 

Redacción
13/05/2026 22:42
Visita a Aspadex
Visita  realizada a Aspadex
Fuentes Cee
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Coincidindo coa celebración das Letras Galegas, o Concello de Corcubión, a Biblioteca municipal e a Asociación Aspadex organizan un obradoiro de encadernación artesanal para mañá venres 15 de maio. A actividade está orientada a iniciarse na técnica da encadernación artesanal e ao mesmo tempo, dar a coñecer a figura da homenaxeada deste ano, Begoña Caamaño. Levarase a cabo na biblioteca municipal, entre as 16.30 e as 18.00 horas. As persoas interesadas en participar deben anotarse chamando ao Concello de Corrcubión ou á sede de Aspadex. 

Aspadex acaba de realizar varias actividades en colaboración co instituto Fernando Blanco , cunha Mostra na tenda Aspadex en Cee polo Día do Libro, e tamén coa Anpa Alén do CEIP Praia de Quenxe para dar a coñecer o seu traballo ao alumnado. 

Con este tipo de actividades preténdese visibilizar e poñer en valor o traballo e as capacidades das personas con discapacidade, como farán coa realización deste obradoiro de encadernación. “Estas colaboracións xeran interaccións interpersoais en contextos naturais e culturais favorecendo así a inclusión”, destacan desde a entidade. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Visita a Aspadex

Aspadex pon en valor o traballo das persoas con discapacidade cun obradoiro en Corcubión
Redacción
Formoso y Javier Sar en su encuentro

El presidente de la Diputación y el alcalde de Muxía analizan las necesidades del municipio
Redacción
El autor Modesto Fraga

Modesto Fraga inicia unha xira de presentacións do seu libro "Do amor salgado"
Redacción
Aparcamiento Muxia

O BNG de Muxía reclama prazas de aparcamento para persoas con movilidade reducida
Redacción