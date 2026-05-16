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Fisterra

El BNG pide acelerar la segunda fase de prolongación de la autovía hacia la Berdoias

El diputado nacionalista Óscar Insua considera que la comarca “non pode esperar ao 2029” para avanzar en la infraestructura

Redacción
16/05/2026 18:07
Protesta por la autovía
Protesta por la autovía
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El BNG reclamó a la Xunta que inicie este mismo año los trámites para actualizar y sacar a información pública el proyecto de la segunda fase de prolongación de la autovía de la Costa da Morte (AG-55) entre la AC-432 y Berdoias. El diputado nacionalista Óscar Insua considera que la comarca “non pode esperar ao 2029” para avanzar en una infraestructura que sigue acumulando retrasos. 

La petición llega después de conocerse la adjudicación de las obras de la primera fase de ampliación de la autovía da Costa da Morte, entre Santa Irena y la AC-432. Desde el BNG recuerdan que ese tramo salió a exposición pública ya en 2020 y que el proyecto tuvo que actualizarse posteriormente para adaptarlo a los nuevos precios y a cambios normativos. Insua sostiene que la Xunta debe adelantar ahora los trámites de la segunda fase para evitar nuevos retrasos y permitir que las obras puedan ejecutarse de forma simultánea. 

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Según explicó, buena parte de los desmontes necesarios ya están realizados y el segundo tramo presenta menos complejidad técnica que el primero. El diputado nacionalista criticó además que la prolongación finalmente se ejecute como corredor y no como autovía completa. “A este paso vai levar máis tempo facer esta infraestrutura que a Sagrada Familia de Gaudí”, ironizó. El BNG advierte además del riesgo de colapso circulatorio en el cruce de Vimianzo hacia Camariñas si la prolongación no avanza con mayor rapidez. Según Insua, la Xunta conoce ese problema y está “nas súas mans evitalo”.

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