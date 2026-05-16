El Camiño Fisterra-Muxía recibe el impulso necesario para el Xacobeo

Un peregrino del Camiño Fisterra-Muxía EC

El Camiño Fisterra-Muxía encara los preparativos para el próximo Xacobeo 2027 con varias actuaciones que ascienden a 3,5 millones de euros y que permitirán mejorar la seguridad, la movilidad y el patrimonio de la ruta. Estas actuaciones que se ejecutarán entre este verano y el que viene supondrán todo un impulso para uno de los itinerarios xacobeos con mayor crecimiento de peregrinos en los últimos años.

El proyecto más importante acaba de entrar en exposición pública y prevé la ejecución de once nuevas sendas peatonales segregadas a lo largo de distintos tramos donde actualmente los peregrino comparten espacio con el tráfico rodado. La actuación, promovida por Turismo de Galicia afectará a los municipios de Santiago, Negreira, Mazaricos, Dumbría, Corcubión, Cee y Muxía. El proyecto obligará a expropiar 159 parcelas, con un coste previsto superior a los 560.000 euros, motivo por el que el expediente se encuentra ahora en fase de información pública.

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La intervención busca resolver algunos de los puntos más conflictivos del trazado, especialmente aquellos donde los peregrinos circulan actualmente por arcenes estrechos o carreteras con tráfico intenso. En total, la inversión prevista supera los 2,5 millones de euros y contempla obras en numerosos puntos del recorrido jacobeo que durarán seis meses.

El grueso de las actuaciones se concentra en la Costa da Morte, especialmente en Dumbría y el entorno de Cee y Corcubión. En Olveiroa se proyectan nuevas aceras y sendas de xabre-cemento junto a la DP-3404 para separar a los peregrinos del tráfico rodado en el paso por Mollón, Ponte Olveira y el propio núcleo de Olveiroa. También se actuaría en Hospital, As Carizas, Rego das Moas o Fonte dos Ladróns, donde se crearán itinerarios peatonales segregados, balizas de protección y nuevos puntos de cruce reforzados.

Uno de los tramos considerados más delicados es el de la AC-445 entre A Amarela y Estorde, en Cee y Corcubión. El proyecto reconoce expresamente la peligrosidad actual del recorrido por la intensidad de tráfico y la escasa visibilidad. Para resolverlo se construirán nuevas sendas peatonales de hasta 2,30 metros de ancho, utilizando pavimentos integrados en el paisaje y evitando, en la medida de lo posible, afecciones sobre muros tradicionales o arbolado autóctono.

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La actuación más compleja se localiza precisamente en la zona de la playa de Estorde. Allí el proyecto plantea sacar parcialmente a los peregrinos de la carretera mediante nuevos recorridos paralelos para evitar uno de los puntos negros históricos del Camino, marcado por curvas cerradas, desmontes de roca y ausencia de arcenes seguros.

En Muxía también se prevén mejoras en el entorno de Lourido y de la variante hacia el santuario da Virxe da Barca, reforzando la continuidad peatonal y la seguridad perceptiva del itinerario.

Cruces peligrosos

A esta actuación se suma además otro proyecto ya formalizado y que comenzará en las próximas semanas para mejorar seguridad vial en los cruces de las carreteras autonómicas, provinciales y locales por las que discurre el Camiño entre Dumbría, Cee y Muxía. No se trata de una actuación menor (se invertirán casi 600.000 euros), teniendo en cuenta que una treintena de los 127 cruces de carreteras que se perciben como peligrosos.

Las actuaciones previstas varían en función de la titularidad de las carreteras afectadas aunque tienen un criterio común: aumentar la visibilidad de los cruces, ordenar el tránsito de peregrinos y vehículos y reducir el riesgo de atropellos o accidentes en puntos especialmente sensibles.

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A mayores de las actuaciones que se realizarán directamente en el trazado del Camiño, también habrá mejoras en el patrimonio de la ruta. Concretamente, se actuará en el Santuario da Barca de Muxía que este verano afrontará la segunda fase de su restauración que comenzó hace ya doce años a raíz del incendio que destrozó la cubierta y que costará cerca de medio millón de euros.

Las obras, que cuentan ya con propuesta de adjudicación para Aquablue Sistemas Constructivos, permitirán continuar la recuperación integral del templo tras los daños sufridos durante la última década tanto en la fachada como en el interior, donde el estado de los revestimientos es preocupante